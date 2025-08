Zelensky “31 vittime nell’attacco russo su Kiev”

ROMA (ITALPRESS) –. Lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr

“Sono rimaste ferite 159 persone, di cui 16 bambini – scrive Zelensky -. Tutti stanno ricevendo l’assistenza medica necessaria. Ancora una volta, un vile attacco della Russia dimostra che è necessaria una pressione aggiuntiva su Mosca e ulteriori sanzioni. Per quanto il Cremlino neghi la loro efficacia, le sanzioni funzionano e devono essere rafforzate – colpendo tutto ciò che consente di continuare questi attacchi. Ed è fondamentale che il mondo non rimanga in silenzio”.

-foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).