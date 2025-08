A Verona l’ultima tappa del roadshow Coldiretti-Philip Morris

VERONA (ITALPRESS) – Il Veneto, una delle regioni cardine della produzione tabacchicola nazionale, è stato protagonista dell’ultima tappa del Roadshow territoriale promosso da Coldiretti e Philip Morris Italia, dedicato al nuovo accordo di filiera decennale siglato a novembre 2024 insieme al Ministero dell’Agricoltura.

L’intesa, che estende la collaborazione fino al 2034, prevede l’impegno di Philip Morris Italia ad acquistare circa la metà della produzione nazionale di tabacco greggio, con un investimento complessivo pari a un miliardo di euro. Una cifra che rafforza il ruolo della multinazionale come primo investitore privato della filiera tabacchicola italiana, oggi la più importante in Europa per volumi produttivi.

Dopo le tappe in Campania e Umbria, l’incontro in Veneto ha rappresentato un momento di confronto con produttori, istituzioni e attori locali per discutere l’impatto dell’accordo sui territori, in termini di occupazione, sviluppo rurale e sostenibilità. L’obiettivo comune è garantire continuità e innovazione a un settore agricolo che coinvolge migliaia di aziende e rappresenta un pilastro per molte economie locali.

Gennarino Masiello, Vicepresidente nazionale di Coldiretti e Presidente di ONT Italia, ha sottolineato come le proposte di revisione presentate dalla Commissione Europea in particolare sul bilancio pluriennale dell’UE, sulla PAC e sulla Direttiva accise tabacchi rischino di penalizzare gravemente il settore, se non adeguatamente gestite.

“Il modello di filiera promosso da Coldiretti e Philip Morris Italia – afferma – si conferma un accordo virtuoso e innovativo per la tabacchicoltura italiana ed europea, capace di coniugare sostenibilità economica, ambientale e sociale. Un’intesa che valorizza il protagonismo agricolo, promuove l’innovazione tecnologica e garantisce stabilità alle aziende agricole che vi partecipano. Tuttavia, questo modello è oggi messo in discussione dai recenti sviluppi normativi a livello europeo e internazionale”. “E’ fondamentale – prosegue Masiello – che i processi di revisione normativa tengano conto delle ricadute economiche, territoriali e occupazionali generate dalla filiera del tabacco Made in Italy. Non possiamo permettere che regole disallineate rispetto alla realtà produttiva compromettano il lavoro fatto in questi anni per costruire un modello agricolo avanzato, sostenibile e competitivo, che costituisce una voce importante per l’economia dei territori vocati alla produzione”. In Veneto, Philip Morris Italia acquista ogni anno circa il 60% della produzione regionale di tabacco, generando un valore aggiunto annuo di 55,8 milioni di euro e contribuendo all’occupazione con oltre 9.100 lavoratori.

“Oggi presentiamo con orgoglio l’accordo di filiera decennale tra Coldiretti e Philip Morris Italia in un territorio strategico come il Veneto, che ospita alcune delle aziende tabacchicole più grandi e importanti d’Europa. In questo contesto, siamo particolarmente lieti di inaugurare il parco di Bovolone, restituito alla cittadinanza grazie a un progetto di riqualificazione che testimonia concretamente l’impegno di Philip Morris verso la sostenibilità. Un impegno che viene tradotto, all’interno degli accordi di filiera, in un insieme strutturato di iniziative nell’area della sostenibilità ambientale, della transizione digitale e della formazione dei giovani coltivatori, tese a garantire competitività e resilienza della filiera tabacchicola italiana” – ha dichiarato Cesare Trippella, Head of Leaf EU, Philip Morris Italia.

Durante la giornata si è tenuta l’inaugurazione del nuovo Parco Naturale Valle del Menago, promossa da Philip Morris Italia con il patrocinio del Comune di Bovolone. Il Parco, restituito alla cittadinanza dopo un intervento di riqualificazione, è stato selezionato tra numerose proposte in Italia e all’estero, e si inserisce nella strategia globale dell’Azienda per la tutela della biodiversità, la conservazione del suolo e delle risorse idriche, e il sequestro del carbonio. Il progetto di riqualificazione, portato avanti dal Comune, grazie al contributo di Philip Morris, valorizza il territorio veneto, cuore pulsante della filiera tabacchicola italiana, e ne rafforza la vocazione ambientale e sociale.

Nel corso dell’evento sono intervenuti: Gennarino Masiello – Vicepresidente Nazionale Coldiretti Presidente ONT; Elisa Berti – Vicepresidente della Regione Veneto con deleghe ai lavori pubblici, infrastrutture, trasporti e affari legali; Cesare Trippella – Head of Leaf EU, Philip Morris Italia; Alberto Mantovanelli – Presidente OPIT e Vicepresidente ONT; Alex Vantini – Presidente di Coldiretti Verona; Luigi Scordamaglia – AD Filiere Italia; Flavio Tosi – Europarlamentare, PPE, Segretario Regionale Veneto, Forza Italia; Carlo Salvan – Presidente regionale Coldiretti Veneto; Orfeo Pozzani – Sindaco di Bovolone.

-foto ufficio stampa Philip Morris-

(ITALPRESS).