Ghribi “I grandi leader tutelano interessi Paese anche nell’incertezza”

ROMA (ITALPRESS) – “I buoni leader sono quelli che sanno istintivamente come navigare nelle acque incerte della geopolitica senza mai perdere di vista i loro principi o gli interessi della loro nazione”. A dirlo è l’imprenditore e filantropo Kamel Ghribi, alla vigilia del Forum imprenditoriale Italia-Emirati Arabi Uniti, che si apre domani a Roma, intervenendo sul momento di particolare instabilità politica mondiale.

“I grandi leader – dice Ghribi – sono quelli disposti a intraprendere azioni coraggiose per difendere i propri interessi nazionali e hanno comunque il coraggio di rimanere in piedi come una roccia, saldi e fedeli agli interessi del proprio Paese nelle acque mutevoli dell’incertezza globale. I grandi leader hanno una bussola: servire la propria Nazione, a ogni costo. E riescono a conciliare tutto questo con un mondo in profondo cambiamento”, conclude Ghribi.

(ITALPRESS).

Fonte foto: GKSD