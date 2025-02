Brignone torna in Coppa e vince il gigante di Sestriere

SESTRIERE (ITALPRESS) – Federica Brignone conquista lo slalom gigante femminile di Sestriere, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024/2025. La valdostana è protagonista di una grande seconda manche e taglia il traguardo in 2’12″69 con quattro decimi di margine su Alice Robinson. Niente da fare per la neozelandese, che non riesce a confermare il miglior tempo della prima manche, conclusa davanti proprio alla fresca iridata tra i pali larghi. Distacchi abissali con la norvegese Thea Louise Stjernesund terza a 1″57. Zrinka Ljutic ai piedi del podio, quarta a 1″85. Sara Hector quinta a 1″97 davanti a Paula Moltzan, sesta a 2″01 e fuori dal podio a causa di un errore nell’ultimo settore. Due posizioni recuperate da Lara Colturi, che è settima a 2″21. Sofia Goggia è 13esima a 2″85. Più indietro Marta Bassino, 18esima a 3″96. A punti anche Asja Zenere, 23esima a 4″54.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).