Il Genoa la spunta nel finale, Venezia battuto 2-0

GENOVA (ITALPRESS) – Ottanta minuti di noia ed emozioni col contagocce, per poi decollare coi cambi: Pinamonti e Cornet consegnano la vittoria al Genoa, è 2-0 sul Venezia.

Regna la confusione nei primissimi minuti di Marassi, con due squadre che si studiano e si concedono pochissimi spazi. Col passare dei minuti, nonostante la prova negativa di Daniel Fila, sale di tono il Venezia e si fa vedere coi suoi big: Nicolussi Caviglia e Oristanio non trovano però la porta. Le occasioni latitano, il match è molto frammentato e nervoso, con le migliori chances per gli ospiti.

Di Francesco e i suoi spingono nel finale di tempo: Nicolussi Caviglia impegna Leali da trenta metri (42′), mentre Kike Perez spara alto due minuti dopo. Nella ripresa Vieira perde Vitinha e ha inizio la girandola dei cambi, ma il ritmo non si alza e continuano a latitare le emozioni. Poca precisione e tanti falli, che spezzano il gioco, da entrambe le parti. Col passare dei minuti Marassi spinge il Grifone, che risponde: Aaron Martin impegna Radu.

Il Genoa alza il baricentro con Ekhator e Cornet, e queste mosse si rivelano decisive. Dopo aver sfiorato la rete con Ekuban, infatti, il Grifone passa all’82’: il ghanese apparecchia per Pinamonti, che batte Radu con uno splendido tiro a giro. Passano quattro minuti ed ecco il raddoppio, con la grande percussione e il tiro imparabile di Cornet (86′): due azioni che hanno in comune un fattore, il rilancio di Leali che apre la difesa rivale come un apriscatole. Schingtienne e compagni tradiscono Di Francesco, che incassa la 15esima sconfitta stagionale: il Venezia perde 2-0, si ferma a 16 punti ed è sempre più penultimo.

Sorride invece il Genoa, che scavalca il Toro (28) ed è 11° da solo, con 30 punti. Per Vieira, decisivo coi cambi, ecco il terzo successo consecutivo in casa.

