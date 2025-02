La Roma vince a Parma 1-0 con una magia di Soulè

PARMA (ITALPRESS) – La Roma passa sul campo del Parma. I giallorossi si impongono per 1-0, grazie a una magia di Soulè, direttamente su punizione, e ottengono il nono risultato utile di fila in campionato (con tre successi esterni consecutivi). Funziona al “Tardini” il turn over di Ranieri; delude il Parma di Pecchia, rimasto in dieci uomini al 31′, a causa dell’espulsione di Leoni. E’ crisi per gli emiliani, che nel 2025 hanno ottenuto soltanto due punti in sette gare giocate. In campo le cose si mettono presto male per i padroni di casa. Al 31′ Shomurodov si inventa un filtrante per Soulè, che penetra in area e viene steso da Leoni. L’arbitro Chiffi indica il dischetto e ammonisce il difensore ma il Var corregge la decisione: punizione dal limite in favore della Roma e rosso per il 18enne del Parma. Lo scenario cambia ancora un minuto dopo, perchè il calcio piazzato dal limite dell’area è di fatto un penalty per Soulè, che con un sinistro morbido toglie le ragnatele dall’incrocio dei pali. L’unica nota stonata del primo tempo dell’argentino è un giallo preso per l’esultanza giudicata provocatoria dall’assistente.

All’intervallo, in vista del match di ritorno col Porto in Europa League, Ranieri decide di concedere riposo a Mancini e Kone e inserisce Nelsson e Pellegrini. La Roma sfiora il raddoppio al 52′ e a prendersi la scena è Suzuki, che prima dice no a Soulè e poi si ripete sul tap in a botta sicura di Salah-Eddine, bloccando la palla prima che oltrepassi del tutto la linea. L’estremo difensore tiene in vita il Parma anche al 57′, quando in tuffo respinge in corner il tiro col mancino di Pellegrini. La squadra di Pecchia aspetta e cerca la ripartenza. Al 62′ ci prova Cancellieri, ma il suo sinistro a giro è fuori misura. La Roma non va all’assalto del 2-0, ma si limita a gestire i ritmi e il possesso. Il Parma prova all’ultimo l’assedio ma i giallorossi si difendono con ordine. La Roma si avvicina ai piani alti della classifica; i ducali sono sempre più in zona rossa.

