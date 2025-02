Il Corpo di ballo del Teatro Massimo di Palermo incanta con “Rossini Cards” e “Le sacre du printemps”

PALERMO (ITALPRESS) – Ieri sera al Teatro Massimo di Palermo la prima di “Rossini Cards” e “Le sacre du printemps” regala emozioni al pubblico e un grande successo per il Corpo di ballo del Teatro diretto da Jean-Sèbastien Colau. Due coreografie di grande impatto emotivo e visivo: “Rossini Cards” di Mauro Bigonzetti e “Le sacre du printemps” nella versione del coreografo Edward Clug. Sul podio dell’Orchestra del Teatro Massimo, la direttrice Gianna Fratta, applaudita e apprezzata per l’energia impressa all’esecuzione musicale e la sensibilità interpretativa.

“Rossini Cards”, creazione di Mauro Bigonzetti, esplora la musica di Rossini attraverso un linguaggio coreografico contemporaneo e dinamico. L’allestimento del Teatro dell’Opera di Roma conta su scene e luci di Carlo Cerri, costumi di Anna Biagiotti, video di Carlo Cerri e OOOPStudio, assistente alla coreografia Béatrice Mille. La coreografia di Edward Clug, reinterpreta in chiave moderna il celebre balletto di Stravinsky, che ha debuttato nel 1913 con la coreografia di Vaslav Nijinsky per i Balletti Russi di Diaghilev. L’allestimento è del Teatro Nazionale Sloveno di Maribor ripreso dal coreografo Gaj Žmavc, con le scene di Marco Japelj, i costumi di Leo Kulaš, le luci di Tomaž Premzl.

In scena, ad alternarsi nelle repliche, i tersicorei del Corpo di ballo del Teatro Massimo. Nel ruolo dell’Eletta, la fanciulla offerta in sacrificio, si alternano Yuriko Nishihara e Francesca Bellone. In scena insieme a loro, li menzioniamo tutti: Emilio Barone, Annalisa Bardo, Alessandro Casà, Vincenzo Carpino, Alessandro Cascioli, Giuseppe Caracappa, Valentina Chiulli, Nicole Ciavarella, Francesco Curatolo, Flavio De Vargas, Carmen Diodato, Debora Di Giovanni, Lucia Ermetto, Daniela Filangeri, Simona Filippone, Romina Leone, Diego Millesimo, Sabrina Montanaro, Diego Mulone, Anna Maria Margozzi, Andrea Mocciardini, Michele Morelli, Martina Pasinotti, Martina Quintiliani, Chiara Sgnaolin, Filippo Terrinoni, Jessica Tranchina, Dennis Vizzini, Matteo Zorzoli.

Ad affiancarli nella prima coreografia un cast vocale formato da Federica Foresta (Clorinda), Marta Di Stefano (Tisbe), Michela Guarrera (Cenerentola), Simone Fenotti (Don Ramiro), Giuseppe Toia (Dandini), Mariano Orozco (Don Magnifico) e al pianoforte Elia Tagliavia.

Lo spettacolo sarà ancora in scena domenica 16 febbraio, ore 17:30 (Turno D); martedì 18 febbraio, ore 18:30 (Turno B); mercoledì 19 febbraio, ore 18:30 (turno Danza); giovedì 20 febbraio, ore 18:30 (Turno C); venerdì 21 febbraio, ore 20:00, (Turno F); sabato 22 febbraio, ore 20:00 (fuori abbonamento).

Info:https://www.teatromassimo.it/event/rossini-cards-le-sacre-du-printemps/

Biglietti: da 15 a 100 euro; riduzioni del 50% sul secondo biglietto per le coppie nelle recite del 18, 19 e 20 febbraio. Info #unbacioateatro

