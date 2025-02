Ue, Von der Leyen “La spesa per la difesa deve aumentare”

MONACO (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Quando si tratta di sicurezza, l’Europa deve fare di più. Deve portare di più sul tavolo. E per raggiungere questo obiettivo, abbiamo bisogno di un aumento della spesa per la difesa europea”. Lo ha detto a Monaco di Baviera, in occasione della Conferenza sulla Sicurezza, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.“Attualmente l’UE27 spende circa il 2% del PIL per la difesa. E sì, la nostra spesa per la difesa è salita da poco più di 200 miliardi di euro prima della guerra a oltre 320 miliardi di euro l’anno scorso – ha spiegato Von der Leyen -. Ma dovremo aumentare di nuovo considerevolmente quel numero. Perchè da poco meno del 2% a oltre il 3% significherà centinaia di miliardi di investimenti in più ogni anno. Quindi, abbiamo bisogno di un approccio coraggioso. Nelle precedenti crisi straordinarie, guarda cosa abbiamo fatto. Abbiamo dato agli Stati membri un margine di manovra fiscale extra attivando la clausola di salvaguardia. In parole povere, abbiamo dato agli Stati membri il potere di aumentare sostanzialmente gli investimenti pubblici legati alla crisi. Credo che ora siamo in un altro periodo di crisi che giustifica un approccio simile. Ecco perchè posso annunciare che proporrò di attivare la clausola di salvaguardia per gli investimenti nella difesa. Ciò consentirà agli Stati membri di aumentare sostanzialmente la loro spesa per la difesa. Naturalmente, lo faremo in modo controllato e condizionale… Il mio messaggio è: vedete l’Europa adattarsi, l’Europa intensificare, l’Europa fare la differenza, immediatamente. Ciò di cui si discute qui oggi riguarda in ultima analisi noi”.“La nostra prosperità, la nostra economia, la nostra sicurezza, i nostri confini, la nostra capacità di mantenere la promessa duratura di pace dell’Europa. I nostri valori non cambiano, sono universali. Ma poichè il mondo sta cambiando, dobbiamo adattare il nostro modo di agire. Abbiamo bisogno di un’Europa più pragmatica, più concentrata, più determinata. Un’Europa che contrasti le sue minacce, che faccia leva sui suoi enormi punti di forza e potere, che stia al fianco dell’Ucraina e dei suoi partner. C’è molto che questa Europa può fare, e saprà cogliere l’attimo”, ha sottolineato la presidente della Commissione Ue.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).