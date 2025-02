Consulta al completo, eletti i 4 giudici mancanti

ROMA (ITALPRESS) – Il Parlamento in seduta comune ha eletto i quattro giudici mancanti della Corte Costituzionale di nomina parlamentare. Nella votazione, per la quale era richiesta la maggioranza dei tre quinti dei voti, sono stati eletti Massimo Luciani (505), Francesco Saverio Marini (500), Maria Alessandra Sandulli (502) e Roberto Cassinelli (503).

E’ stato il prestigio e l’esperienza dell’avvocato Roberto Cassinelli avvocato 69enne, genovese, già deputato e senatore di Forza Italia, ma soprattutto liberale malagodiano, a sbloccare l’impasse che soprattutto fra le file del partito post berlusconiano avevano ritardato l’accordo. Si ripristina e completa così l’assetto del plenum della Consulta, da sette mesi ridottosi via via fino al limite del numero legale.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-