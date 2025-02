Pusher trovato con 11 Kg di droga in auto diretto a Pomezia, arrestato

ROMA (ITALPRESS) – Viaggiava alla guida della sua auto in direzione Pomezia. Con sè a bordo, trasportava “al fresco” 11 kg tra hashish e marijuana. L’uomo, un 46enne dei Castelli Romani, è stato arrestato dalla Polizia di Stato.Ad intercettare la sua partenza sono stati gli investigatori del III Distretto Fidene Serpentara, che hanno colto il pusher di sorpresa proprio nel momento in cui, con un fare guardingo, stava caricando una borsa frigo in auto.La sua gita fuori porta, però, è finita ancor prima di iniziare. Il trucco ingegnato dall’uomo per aggirare i controlli non è infatti sfuggito all’occhio attento dei poliziotti, che hanno immediatamente intimato l’alt. “Al fresco”, all’interno della borsa termica, non c’era alcun pranzo al sacco, ma ben 70 panetti di hashish suddivisi all’etto, per un peso complessivo di circa 7 kg, già confezionati per la vendita. La completa perquisizione veicolare ha poi consentito agli agenti di scovare, all’interno del bagagliaio, un secondo pacco all’interno del quale erano nascosti 4,5 kg di marijuana.L’uomo, un 46enne residente ai Castelli Romani, è finito quindi in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La Procura di Velletri ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida dell’arresto e l’applicazione della custodia cautelare in carcere.

– Foto: ufficio stampa Polizia –

(ITALPRESS).