Al poeta marsalese Giovanni Teresi il Premio Letteratura con la lirica “L’Universo”

L’Istituto Italiano di Cultura di Napoli e la Rivista Internazionale di Poesia e Letteratura “Nuove Lettere”, nell’ambito della XL (2024) Edizione del Premio “Letteratura” poesia, narrativa, saggistica, hanno conferito al poeta e scrittore marsalese Giovanni Teresi il Premio Assoluto per la II Sezione (Poesia edita in rivista) con la lirica: “L’Universo”, pubblicata nel n. 1 gennaio 2024 del mensile “Benessere La salute con l’anima” Edizioni San Paolo di Milano. La Giuria del Premio Internazionale “Letteratura”, presieduta dal Prof. Roberto Pasanisi, scrittore, psicologo clinico, psicoanalista e docente universitario di Lingua e Letteratura Italiana, era composta da: Massimo Cozzolino, docente in Multiculturalità e Politiche di interazione interculturale, Università degli Studi di Napoli Federico II e di Storia delle relazioni internazionali, Università degli Studi di Roma 3; Alfonso Longobardi, poeta in Lingua Napoletana, grafico e direttore della tipografia dell’I.C.I.; Fausto Russo, psichiatra e docente universitario. La Cerimonia di Premiazione si è tenuta nella Sala “Grabiele D’Annunzio” dell’Istituto di Cultura Italiano di Napoli il 26 gennaio 2025. Giovanni Teresi ringrazia l’emerita Giuria per il riconoscimento letterario ricevuto.