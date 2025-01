Erice guarda al futuro con il Campus universitario di San Giuliano e l’impianto sportivo di Napola￼

Sono stati approvati nei giorni scorsi, rispettivamente in linea amministrativa e tecnico-amministrativa, due importanti progetti esecutivi che riguarderanno il territorio ericino. Il primo è il “Programma Integrato per il recupero e la riqualificazione delle città” per un importo totale pari ad € 8.922.986,06 (contributo di € 3.918.627,92 dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana, e compartecipazione a carico dell’impresa promotrice, la 2G Costruzioni, dell’importo di € 5.004.358,14).

Gli interventi riguarderanno la creazione di un campus nella zona alle spalle dell’Università (nell’ambito della perimetrazione della Zona Franca Urbana) mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente e la costruzione di 56 nuovi alloggi a canone sostenibile, la riqualificazione degli spazi pubblici, la creazione di nuove infrastrutture di servizio (locali commerciali, palestre e altri), un’area di parcheggio pubblico e nuova viabilità, aree a verde, opere di urbanizzazione. Dopo un iter, sia urbanistico che architettonico, definito con la deliberazione consiliare n. 152 del 2018 e a seguito della verifica del progetto a cura del gruppo dell’ufficio tecnico del settore 5° del Comune di Erice, certificato ISO 9001:2015, il progetto esecutivo è stato approvato con delibera della giunta municipale n. 13 del 24 gennaio 2025.

Prevista inoltre la “Realizzazione di un impianto sportivo multidisciplinare con campo in erba per rugby, calcio, tiro con l’arco e hockey, due campi di paddle, piste e pistini per l’atletica leggera, spazi destinati agli sport tradizionali e annessi servizi” sito in via Giuseppe Fonte, a Napola, per un importo di € 1.028.052,00, di cui € 700.000,00 a valere sul Fondo Sport e Periferie anno 2023 (finanziamento Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri di € 700.000,00). Il progetto, approvato con delibera della giunta municipale n. 12 del 23 gennaio 2025, prevede la creazione di uno spazio con finalità ludico/ricreative e di benessere fisico, caratterizzato dalle seguenti parti funzionali:

un campo in erba polifunzionale per le seguenti discipline sportive: rugby, calcio, hockey su prato, tiro con l’arco; un campo di padel; un pistino per la camminata veloce; un edificio nel quale saranno ubicati gli spogliatoi atleti e tecnici di gara completi di relativi servizi e un locale di primo soccorso; un edificio nel quale saranno ubicati i servizi igienici per il pubblico e un locale tecnico; una tribuna prefabbricata metallica su gradoni con scocche in PVC per un numero inferiore a 100 spettatori; aree verdi e percorsi pedonali.

L’area destinata al pubblico comprende lo spazio delle tribune a servizio del campo sportivo polifunzionale e uno spazio verde con area ludica attrezzata.

La sindaca Daniela Toscano dichiara: «Con l’approvazione di questi progetti esecutivi, il Comune di Erice intraprende una nuova fase di sviluppo infrastrutturale e sociale, fondamentale per il miglioramento e la valorizzazione del nostro territorio. Il Programma Integrato per il recupero e la riqualificazione delle città rappresenta un intervento strategico per il recupero del patrimonio edilizio e la rigenerazione urbana, contribuendo a contrastare fenomeni di marginalizzazione e a promuovere un ambiente più inclusivo e vivibile. Contestualmente, la realizzazione dell’impianto sportivo a Napola costituisce un passo importante per il rafforzamento del nostro sistema di strutture sportive e per il benessere della comunità, con un’attenzione particolare verso la crescita delle giovani generazioni e la promozione della cultura sportiva». Il suo vice Gianni Mauro, spiega meglio: «L’approvazione di questi progetti segna un avanzamento decisivo nell’ambito delle politiche di riqualificazione urbana e di sviluppo sociale del nostro territorio. Il recupero dell’area intorno all’Università e la realizzazione di un impianto sportivo multidisciplinare a Napola sono iniziative concrete che rispondono a necessità diffuse della nostra comunità, favorendo la creazione di spazi di aggregazione e di crescita, sia sul piano sociale che sportivo. Con l’attuazione di questi interventi, il Comune di Erice ribadisce il suo impegno per un futuro sostenibile, in cui l’efficienza delle infrastrutture si sposi con una visione di inclusione e innovazione per tutti i cittadini».