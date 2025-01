I saluti del direttore sanitario di Trapani, Croce: “Presto nuova nomina”

“In questi pochi mesi trascorsi presso I’ASP di Trapani, durante i quali ho avuto il privilegio di ricoprire la carica di Direttore Sanitario Aziendale, ho avuto modo di apprezzare |’alto grado di professionalità e l’attaccamento al lavoro di tutti i dipendenti che supportano la Direzione Strategica. La decisione di rassegnare le proprie dimissioni è stata particolarmente travagliata e sofferta ma, nella vita arriva un momento in cui ti trovi davanti ad un bivio e devi fare una scelta non solo di carattere professionale ma soprattutto di vita”. Lo ha detto oggi il direttore sanitario Gaetano Migliazzo, nel corso del suo saluto di commiato ai dipendenti dopo le dimissioni dalla carica.

“Ritengo doveroso – ha aggiunto – esprimere profonda gratitudine al Direttore Generale, Ferdinando Croce, per la fiducia e la stima manifestata verso di me. L’esperienza maturata in ASP è stata per me un’occasione di crescita professionale e umana. Lavorare con tutti voi è stato per me un onore e un privilegio. Di questo periodo trascorso insieme a Trapani porterò sempre con me uno straordinario ricordo”. “Ringrazio Gaetano per il suo prezioso apporto – ha detto il direttore generale Ferdinando Croce – e il contributo di esperienza che ho ricevuto in questi mesi, e rispetto la sua scelta di vita. Non ci sono retroscena dietro le sue dimissioni, come qualcuno voleva ipotizzare. Mi sto comunque preoccupando di far si che un nuovo direttore sanitario subentri immediatamente, per non disperdere il lavoro fatto e senza soluzione di continuità”.