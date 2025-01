Carnevale: tornano i carri allegorici a Castellammare del Golfo

Dopo anni di stasi, per Carnevale a Castellammare del Golfo tornano le sfilate di carri allegorici. Già pronto il programma dal 2 al 4 marzo, che prevede due giornate di sfilate dei carri e altri momenti di animazione. L’associazione “Sicilia smile” è già al lavoro da settimane per realizzare i carri allegorici che riprendono temi dei cartoni animati -come i Flinstones- e noti film di pirati. I carri saranno accompagnati da più gruppi con danze e spettacoli ed è prevista anche la collaborazione delle scuole che parteciperanno con gli studenti in maschera. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Fausto ha previsto la sfilata dei carri allegorici per domenica 2 marzo e martedì 4 marzo, nel percorso che, alle ore 15.30, partirà da via Segesta per poi percorrere via Vasile e animare via Crispi, fino al centrale corso Garibaldi.

I carri allegorici saranno accompagnati da balli in maschera, spettacoli carnascialeschi delle scuole ma anche coreografie delle palestre cittadine ed estrazione di premi per le maschere più belle. Il duo Calandra & Calandra animerà entrambe le due giornate di sfilate. Lunedì 3 marzo animazione per bambini a partire dalle ore 16, nella villa comunale regina Margherita, dove ci sarà lo spettacolo di bolle “Eterea” di Agata Leale, una sfilata in costume e la premiazione della maschera più bella.