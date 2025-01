Social Housing Amabilina, dopo una rinuncia il comune di Marsala predispone un altro bando

La riqualificazione e il recupero dell’ex Scuola elementare e media di Amabilina con fondi FESR SICILIA 2014/2020 ha consentito la realizzazione di 25 alloggi social housing da assegnare, con canone sostenibile, a soggetti che versano in situazioni di fragilità’ socio-economica.

Avvenuta l’assegnazione dei 25 alloggi, si è verificata una rinuncia e, pertanto, ora si è reso necessario pubblicare un nuovo Avviso per individuare l’assegnatario di un alloggio idoneo per due unità.

Contestualmente, l’Amministrazione ha dato direttive al competente settore di allargare lo stesso l’Avviso anche ad altri potenziali beneficiari, formando così una graduatoria cui attingere in caso di rinunce riguardanti tutte le tipologie di alloggi.

Si tratta di locali di diversa metratura e accessibili ai soggetti portatori di handicap motorio, così distinti: 15 alloggi idonei per ospitare due persone, 4 per una persona, 1 per quattro persone e 5 alloggi idonei per tre unità. Requisiti e modalità di partecipazione al bando sono indicati nell’apposito Avviso, online alla pagina https://www.comune.marsala.tp.it/it/news/avviso-per-assegnazione-alloggi, dove è pure scaricabile il modello di domanda, da presentare entro il prossimo 28 Febbraio