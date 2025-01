Rubavano rame all’interno del polo universitario di Trapani, la Polizia arresta un uomo

I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Trapani hanno tratto in arresto un uomo per furto aggravato in flagranza a seguito di una segnalazione di intrusione all’interno dell’area del locale Polo Universitario.

Giunti sul posto, dopo aver perlustrato il perimetro, gli agenti notavano due individui armeggiare con strumenti di effrazione, staccando alcuni pezzi metallici, su un impianto di refrigerazione dismesso.

Gli operatori, senza farsi notare, si avvicinavano ai malviventi intimando loro l’alt polizia ma, uno dei due, riusciva a darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce mentre l’altro veniva prontamente bloccato.

La refurtiva, circa 300 grammi di rame, unitamente ai vari strumenti di effrazione, sono stati sottoposti a sequestro penale.

L’uomo a seguito dell’arresto, è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.