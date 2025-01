Ancora una produzione cinematografica internazionale in Provincia di Trapani. Sarà girato nelle Egadi, in gran parte sull’isola di Favignana, l’adattamento dell’Odissea di Christopher Nolan. Le riprese saranno curate dalla casa di produzione italiana Wildside che ha recentemente gestito anche la produzione a Roma di “Conclave” di Edward Berger. Nolan dovrebbero iniziare a montare il set sull’isola tra circa due mesi. Perchè questa scelta? Perchè Favignana era nota come “l’isola delle capre” e, nella mitologia, che si ritiene che Omero immaginò che Odisseo approdasse con il suo equipaggio proprio lì per arrostire le capre e fare scorta di cibo durante il suo viaggio. Le altre location annunciate sono Regno Unito e Marocco. Il film porta per la prima volta la saga fondativa di Omero sugli schermi cinematografici IMAX e uscirà nei cinema, dalle prime notizie, il 17 luglio 2026. Bisognerà quindi attendere un pò.

Il regista di “Oppenheimer”, “Intestellar”, “Memento”, pluripremiato agli Oscari, dirigerà un grande cast per l’occasione. Sembrano confermati: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson e Charlize Theron.