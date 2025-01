I mazaresi Fighter Taekwondo tornano a casa in medaglia

Il 26 gennaio scorso, nella città di Giugliano in Campania, si è svolto il “Dicearchia Taekwondo Kiroughi Championship”, campionato di combattimento rivolto alle categorie Kids e cadetti cinture colorate e cinture nere. Il torneo si è svolto su otto campi di gara. Gli atleti in gara dell’ A.s.d. Fighter Taekwondo Sicilia diretta dal Maestro Gaspare Russo sono i seguenti:

Categorie Kids maschili

Francesco Santoro -33 kg medaglia di d’oro

Categorie femminili cadetti:

Adele Monachella – 37 kg medaglia d’oro

Ilary Quinci – 44 kg medaglia d’oro

Erika Russo – 47 kg medaglia d’oro

Categorie maschili cadetti

Luca Lucia – 57 kg medaglia d’argento

Giuseppe Russo – + 65 kg medaglia di bronzo

Ottima la prestazione degli atleti Simone Messina e Christian Quinci alla loro prima esperienza nelle categorie cadetti. Grandiosi e soddisfacenti i risultati conquistati sia dagli atleti Kids che cadetti. I Fighters hanno dimostrato tanta voglia di vincere dando il meglio di sé. Trasferta ricca di esperienze positive sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista di formazione caratteriale. In fase di preparazione per i prossimi campionati Italiani cadetti che si svolgeranno a Roma nel prossimo mese di marzo. Prossimo fine settimana direzione Corigliano Rossano per i campionati interregionali Calabria.