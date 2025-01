Il Marsala Futsal vince contro Meta Catania in Coppa Divisione

Una prova da campioni per gli Under 23 del Marsala Futsal che in Coppa Divisione, davanti al pubblico del Palasport San Carlo, superano gli ottavi di finale contro i pari età del Meta Catania (squadra di serie A) per 8 a 5. Una gara maiuscola con una squadra tecnicamente audace ma condotta dagli azzurri con grande maturità e carattere, un gruppo che si identifica nel suo Mister risultando difficile da affrontare per gli avversari quando sono così coesi. Adesso spazio ai quarti di finale con ‘la banda Torrejon’ tra le migliori squadre di calcio a 5 italiane.

Primo tempo_ Il Marsala attacca subito e non si fa trovare impreparato sulla fascia. Il Catania ha un gioco rapido e una tecnica non facile da domare in contropiede. Sono i padroni di casa che si rendono subito pericolosi, mentre per i primi 5-6 minuti gli ospiti non sfioreranno mai la porta. Le prime vere occasioni sono di Patti al volo e del duo Sanalitro-Bonafede. E’ all’8’ che proprio #AP25, come è stato ribattezzato dai suoi tifosi, segna la prima rete da posizione centrale. Passa poco e l’arbitro concede un rigore per un dubbio fallo in area, che gli etnei stampano sulla traversa; solo due minuti dopo, da rimessa e su uno schema, Centorino infila la palla del pari dentro. Al 10’ su assist di Patti, il giovane Colangelo sigla il 2 a 1. Al 12’ eurogoal del portiere Cosenza – in Nazionale Under 19 di Calcio a 5 – che con un’azione personale sgattaiola nell’area avversaria e segna sotto gli sguardi attoniti dei tifosi. In 5 minuti il Marsala lascia storditi gli ospiti con altre due reti: prima è Andrea Romano a ‘rubare’ palla e a segnare in girata, poi è Sanalitro, su assist del generoso Patti, che chiude la prima parte di gara sul 5 a 1.

Secondo tempo_ Il Meta Catania non ci sta a perdere così e male e al 2’ si porta sul 5 a 2 con la possibilità di tiro che Scuderi non si lascia scappare. Da qui in poi sarà una sequenza di reti per parte, ma sarà il Marsala Futsal ad avere decisamente la meglio: al 4’ è capitan Foderà che coglie il pallone dal corner segnando di testa, mentre al 6’ Sanalitro vede Romano sottoporta per il 7 a 2. Il Meta Catania anzichè soccombere, si ricarica e nei 5 minuti finali succede di tutto: il terzo goal è di Toscano da posizione laterale, il quarto di Musumeci durante il power-play ed ancora l’azzurro Cosenza che salva in più occasioni delle palle-goal. Al 19’ Patti è protagonista dell’ottava e ultima rete della partita: in scivolata dall’altra parte del campo lancia la sfera che centra in pieno la porta sguarnita del Catania. Pochi secondi più tardi gli ospiti trovano la quinta rete.