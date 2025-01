Lavori al Palazzo comunale di Marsala, si sposta un lucernario per il vento

In pieno centro storico, a Marsala, ci sono lavori in corso al Palazzo Comunale. La via Garibaldi è stata transennata, è rimasto solo un budello per far passare i pedoni in fila indiana. Cosa succede? Si tratta di interventi a un lucernario centrale che dà sul corridoio degli uffici comunali centrali, che si è spostato a causa del forte vento dei giorni scorsi. Un lavoro quindi che si è reso necessario ed urgente, che una ditta incaricata sta effettuando dall’esterno, in quanto non era possibile intervenire dall’interno. Da qui l’arrivo di una piccola gru. Altri lavori di tipo edile si stanno eseguendo nel vicino Palazzo VII Aprile.