Forza Italia ‘conquista’ il Consiglio comunale di Pantelleria

I consiglieri comunali di Pantelleria Giusi D’Aietti ed Antonio Culoma hanno costituito il gruppo consiliare di Forza Italia in seno al Massimo Consesso Civico pantesco. “Siamo orgogliosi di appartenere a questa comunità politica, vogliamo ringraziare il segretario regionale Marcello Caruso per la capacità con la quale sta portando avanti il percorso di radicamento e di rafforzamento del nostro partito e per la calorosa accoglienza che ci ha riservato a Palermo. Un grazie di vero cuore anche a Toni Scilla, il nostro segretario provinciale, sempre pronto a sostenere fattivamente le esigenze del territorio”, hanno dichiarato i consiglieri comunali D’Aietti e Culoma. “Davvero una bella notizia la nascita del neo gruppo consiliare azzurro a Pantelleria. L’isola merita una attenzione adeguata, serve tutelare e valorizzare le specificità che la contraddistinguono”, concludono il segretario regionale degli azzurri in Sicilia Caruso e il segretario provinciale Scilla.