Campobello di Mazara: rimesso a nuovo il plesso “Montessori”

Dopo un anno trascorso nel plesso “S. Giovanni Bosco”, i bambini della scuola dell’infanzia “Montessori” di Campobello di Mazara sono tornati nelle loro classi, recentemente riqualificate e messe in sicurezza. L’inaugurazione della nuova struttura scolastica si è svolta con una cerimonia coinvolgente alla presenza dell’Amministrazione comunale, del dirigente scolastico Giulia Flavio e degli insegnanti. Prima del taglio del nastro, i bambini hanno cantato l’inno dell’istituto come augurio per il nuovo spazio, ora più sicuro, accogliente e accessibile a tutti. I lavori di ristrutturazione, iniziati a settembre 2023, sono stati realizzati dalla ditta Pugliesi Costruzioni con un investimento di circa 335mila euro, finanziati con fondi del PNRR. L’intervento ha riguardato la sicurezza dell’edificio e la riqualificazione della mensa, con una spesa aggiuntiva di 71mila euro sempre provenienti da fondi PNRR. L’arch. Antonio Giarraputo ha coordinato i lavori.