Arti Marziali: il trapanese Cesare Belluardo premiato a Roma

Il maestro Cesare Belluardo, presidente del Team Sicilia di Trapani, ha ricevuto domenica 26 gennaio l’attestato di benemerenza al merito sportivo da parte del Direttivo nazionale della XFC (Xtreme fighter champion) nel corso di una cerimonia tenutasi nella Sala Rossa del Coni a Roma. Il riconoscimento, per il secondo anno consecutivo, gli è stato concesso in virtù della annata sportiva 2024 ricca di successi che ha visto la Sicilia, eccellere negli sport da combattimento. Alla cerimonia hanno partecipato tecnici e figure istituzionali che si sono contraddistinti per il loro operato e successi sportivi nell’anno passato, oltre agli stessi atleti che si sono qualificati agli ultimi mondiali.

Belluardo a caldo subito dopo la consegna cosi ha commentato il premio ricevuto: “Questo ambito riconoscimento, è il risultato di un intenso lavoro sportivo svolto in palestra con i miei allievi, oltre che nei vari palazzetti e sedi istituzionali, per quanto riguarda il mio incarico regionale ed anche come responsabile nazionale per il settore del Point Fighting e kick boxing della XFC. Come amo sempre dire, il lavoro di squadra e l’attaccamento alla propria divisa federale, è la chiave vincente per i numerosi traguardi raggiunti. Ringrazio i presidenti Alessandro ed Alessio Cecchini, per la fiducia data con il rinnovo dell’incarico regionale all’interno della sigla XFC ed ancora – conclude – per la gratificazione ottenuta con un prestigioso riconoscimento ufficializzato in una sede importante quale il Salone del Coni”.