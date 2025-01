Riparte la stagione tennistica del Sunshine di Marsala

Si è concluso al Sunshine Tennis Club Morana Salus di Marsala, il primo Torneo della stagione l’Essenza Cup, master provinciale di quarta Categoria. Le gare in programma sono state 3: singolare maschile, femminile e doppio maschile. Più di settanta tennisti di tutta la provincia si sono dati battaglia sui campi in terra battuta molto umidi a causa della pioggia. Nel singolare femminile successo di Rosanna Crivello su Silvia Pizzo. Nel singolare maschile è tornato alla vittoria il “sempreverde” Danilo Marino che in una finale combattutissima ha avuto la meglio su Vittorio Clemente. Ottimi semifinalisti Maurizio Buffa e Sandro Fici. Nel doppio maschile la finale in notturna ha visto il successo dell’inossidabile Dino Maggio in coppia con lo specialista del doppio Enzo Cudia. Questi i risultati: singolare maschile Marino/Clemente 76 67 108; singolare femminile Crivello/Pizzo 36 62 105; doppio maschile Maggio Cudia/ Marino Di Giovanni 36 64 105. La stagione tennistica continuerà il 23 febbraio con la prima giornata del campionato di Serie C e con un torneo Open.