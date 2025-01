Mazara Calcio: sorridono gli Allievi U17, batosta in Promozione

Il futuro del calcio mazarese riparte dai più giovani. Gli Allievi U17 Regionali dell’Asd Aurora Mazara si aggiudicano al “Nino Vaccara” il big match della 15° giornata battendo 9-0 il Belice Sport che era prima in classifica di solo un punto. Dopo il pareggio della scorsa giornata contro il Sporting Pallavicino i rosanero mazaresi riconquistano la vetta della classifica disputando fra le mura amiche una grande partita. A segnare sono stati: Vincenzo Ingargiola, doppietta, Vito Genna, Angelo Perrone e Riccardo Cascio. La classifica adesso dice Aurora Mazara e Vis Palermo 33 punti, Belice Sport 31, più staccate le altre a partire dal Ciaculli con 25 punti. Per quanto riguarda il Mazara Calcio, che milita nel Campionato di Promozione, le sorti sono ben diverse. Un sonoro 6 a 1 per il Montelepre sui gialloblu: gli ospiti avanti all’8’ con Lentini che batte Bordignon con una conclusione precisa all’angolino. Al 12’ pari immediato di Drago: finta col destro e piattone sinistro che ristabilisce la parità. Al 20’ Vizzocero fa partire dal limite una sassata imparabile per il 2-1 del Montelepre. I padroni di casa poi dilagano: tripletta di Pierce e rete di Rossomando a chiudere il set.