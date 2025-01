Marsala: ramo pericolante da Villa Cavallotti, intervengono i vigili del fuoco

Un ramo pericolante dal giardino storico di Villa Cavallotti rischiava di finire sulla carreggiata di viale Isonzo. Una situazione potenzialmente rischiosa per gli automobilisti e i pedoni in transito: di conseguenza, si è reso necessario questo pomeriggio un intervento dei vigili del fuoco del distaccamento marsalese di corso Calatafimi.

Villa Cavallotti, com’è noto, ha al suo interno alberi maestosi e di grande pregio. Purtroppo, nelle giornate ventose può capitare che i rami più esposti (o che versano già in condizioni precarie per la mancata manutenzione) possano diventare un pericolo per i passanti.

Per tale ragione, nel tardo pomeriggio di oggi, per alcuni minuti l’arteria viaria che costeggia la villa fino all’incrocio con via Colocasio è stata chiusa al transito, in modo da poter effettuare in sicurezza le operazioni di rimozione del ramo pericolante. Concluso l’intervento, la regolare circolazione è stata ripristinata.