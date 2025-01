Accordo Comune di Trapani-Libero Consorzio: saranno recuperate palestre e spazi culturali￼

Lunedì scorso, a Palazzo D’Alì, è stato firmato un accordo significativo tra il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, e il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Maria Concetta Antinoro. Questo accordo coinvolge vari immobili, tra cui le palestre “Salvatore Cottone” ed “Eugenio De Rosa”, l’ex “hub vaccinale” di via Salemi, il “Villino Nasi” e il “Palazzo della Vicaria”. Il Libero Consorzio Comunale si occuperà della ristrutturazione delle due palestre di proprietà del Comune, utilizzandole nelle ore mattutine per gli istituti di istruzione secondaria vicini, mentre nel pomeriggio e sera saranno a disposizione del Comune per le associazioni sportive. Inoltre, l’ex “hub vaccinale” di via Salemi sarà recuperato per trasformarlo in un istituto scolastico secondario, liberando così spazi nel seminario vescovile di Erice per potenziare l’Ospedale Sant’Antonio Abate.

Da parte sua, il Comune di Trapani si impegnerà a rifunzionalizzare il “Villino Nasi” e il “Palazzo della Vicaria”, entrambi di proprietà del Libero Consorzio, per attività culturali come musei o pinacoteche, in linea con il codice dei beni culturali.Prima della firma, sono stati adottati provvedimenti ufficiali: il Decreto del Commissario Straordinario n. 100 del 30/10/2024 e la Delibera n. 479 della Giunta Comunale del 20/11/2024. Una volta completato l’iter burocratico, si procederà con i progetti di ristrutturazione, in particolare per le palestre, che sono attualmente chiuse al pubblico.

“Insieme all’assessore Barbara abbiamo ricercato soluzioni anche da parte di enti pubblici per investire e valorizzare il patrimonio immobiliare e sportivo del Comune di Trapani, oltre agli interventi dei privati già noti, trovando delle soluzioni di concerto con il Libero Consorzio anche per la valorizzazione culturale della destinazione Trapani West Sicily includendo nell’accordo anche il Villino Nasi ed il Palazzo della Vicaria, coinvolgendo altresì l’Unione Maestranze unitamente alla Diocesi per provare finalmente a realizzare il Museo degli ori ed argenti dei Sacri Gruppi dei Misteri – dichiara il Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida. Naturalmente, il tutto sarà messo a sistema anche con il complesso di San Domenico dove, insieme all’assessore d’Alì abbiamo l’idea di creare un polo museale per realizzare mostre contemporanee da dedicarsi anche a Carla Accardi con il coinvolgimento della Salerniana. In questo ragionamento di pianificazione e collaborazione, per il quale ringrazio il Commissario del Libero Consorzio Antinoro, abbiamo altresì intessuto una strategia insieme al Direttore Generale dell’ASP Croce per facilitare il potenziamento dei servizi sanitari del Sant’Antonio Abate, motivo per cui l’ex hub vaccinale di via Salemi diverrà una delle sedi dell’Istituto Alberghiero, liberando i locali del seminario vescovile di Erice. Infine – conclude il Sindaco Tranchida – torneranno finalmente funzionanti anche le palestre “Cottone” e “De Rosa”, dove con un corposo investimento gli studenti delle scuole superiori potranno espletare l’attività fisica al mattino, lasciando poi spazio alle associazioni sportive nel pomeriggio e nelle ore serali”.