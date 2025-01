Trapani Calcio: Mister Capuano ‘offende’ la squadra e Antonini lo caccia

Non ha fortuna il Trapani Calcio sulla panchina. La società FC Trapani 1905 comunica di aver sollevato dall’incarico per giusta causa mister Ezio Capuano. Ciò a seguito, si legge “… delle irriguardose condotte e delle gravi offese rivolte all’intero gruppo squadra, che ha chiesto all’unanimità l’esonero del tecnico granata. Nelle prossime ore verrà ufficializzata la nuova guida tecnica della prima squadra”. Di certo sono pesanti le parole scritte nella comunicazione pubblica della società granata. Le sconfitte rimediate, nonostante qualche vittoria che il Trapani 1905 aveva portato a casa, non sono bastate a risollevare l’ambiente. E’ noto che il Presidente Valerio Antonini non è mai stato contento nel corso di questa stagione calcistica, per come vanno le cose in serie C. Adesso bisognerà capire chi sostituirà Capuano.