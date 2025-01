Mazara: Iacono rimane consigliere comunale, la Prefettura accoglie il ricorso dei legali

Come già anticipato dalla presidenza del Consiglio comunale, la Prefettura di Trapani ha accolto la richiesta di revoca del provvedimento di sospensione dalla carica di consigliere comunale di Giovanni Iacono Fullone e pertanto lo stesso resta in carica. A seguito della nota prefettizia notificata oggi al Comune, il Presidente del consiglio comunale Di Liberti ha disposto la revoca della seduta consiliare programmata per domani con all’ordine del giorno la sostituzione del Consigliere Iacono con il primo dei non eletti della Lista “Libertà – Sud Chiama Nord” Matteo Bommarito*.

Come noto, a seguito di un patteggiamento (un anno) in un procedimento giudiziario scaturito dall’operazione Aspide, Iacono era stato sospeso dalla carica di consigliere con decreto prefettizio in base alla legge Severino ma il provvedimento di sospensione è stato contestato dai legali di Iacono in quanto il patteggiamento è inferiore ai due anni ed ora la Prefettura ha accolto la richiesta dei legali di Iacono, notificandi al Comune la revoca della sospensione.

* Nel settimanale C’è in Città in uscita domani, 29 gennaio, si dà per certa la sostituzione di Bommartino in quanto fino all’atto di redigere l’articolo, nessuna comunicazione era nota sulla revoca.