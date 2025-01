L’inedificabilità entro 150 metri dalla battigia: conflitti politici e il caso “Akasa” in Corte Costituzionale

Nel panorama legislativo italiano, la Legge 78 del 1976 ha rappresentato una tappa fondamentale nella tutela delle coste italiane, stabilendo un divieto di edificazione entro i 150 metri dalla battigia. Questa norma, che aveva lo scopo di preservare l’ambiente e il paesaggio costiero, è stata da subito al centro di dibattiti e controversie, in particolare per quanto riguarda la sua applicazione a livello locale e le implicazioni per i privati cittadini. La legge, infatti, non solo ha imposto alle amministrazioni comunali l’obbligo di tenere conto di questa fascia costiera nei propri strumenti urbanistici, ma ha anche vincolato i privati, vietando loro di costruire entro i 150 metri dalla linea di costa. Tuttavia, con l’introduzione della nuova legge regionale siciliana sono emerse nuove problematiche legate alla legittimità costituzionale di tale provvedimento.

La posizione dell’Associazione Akasa

Tra gli attori più attivi nella battaglia legale vi è l’Associazione Akasa, che da anni combatte contro l’applicazione retroattiva del vincolo di inedificabilità. La presidente dell’associazione, Valentina Calvino, ha spiegato come la loro lotta sia cominciata ormai dieci anni fa, con l’intento di portare la questione dinanzi alla Corte Costituzionale. “Eravamo convinti dell’incostituzionalità di questa norma, soprattutto perché essa applica retroattivamente una restrizione che penalizza i cittadini siciliani senza un adeguato giustificativo legale”, ha dichiarato Calvino. Secondo l’Associazione, il vero problema risiede nel fatto che molte amministrazioni comunali non solo non hanno aggiornato i propri strumenti urbanistici per conformarsi al vincolo, ma hanno continuato a rilasciare concessioni edilizie, permettendo edificazioni illegittime entro i 150 metri dalla battigia. “Abbiamo documentato come la Regione e i Comuni abbiano gestito in maniera negligente il territorio, favorendo alcuni privati a discapito di altri e, soprattutto, consentendo il proliferare di costruzioni abusive”, ha proseguito Calvino.

La gestione disparitaria del territorio: abusi e profitti

Uno degli aspetti più controversi emersi nelle indagini dell’Associazione riguarda la gestione delle demolizioni e delle acquisizioni degli immobili da parte delle amministrazioni. L’Akasa ha sostenuto che, lungi dall’avere finalità puramente ambientaliste e paesaggistiche, le azioni di demolizione e acquisizione al patrimonio pubblico siano state utilizzate per scopi lucrativi. La prova documentale fornita suggerisce che gli immobili acquisiti tramite demolizione siano stati poi riutilizzati, rivenduti o affittati, generando guadagni per le amministrazioni locali. Un fenomeno che, secondo l’associazione, non può essere giustificato sotto l’aspetto della tutela dell’ambiente.

Il ricorso alla Corte Costituzionale

In seguito alle sollevazioni e alle numerose azioni legali, l’Associazione Akasa è stata ammessa come Amicus Curiae (amicus della corte) nel procedimento dinanzi alla Corte Costituzionale, che dovrà esaminare la legittimità dell’art. 2, comma 3 della legge regionale siciliana. Questo articolo introduce il vincolo retroattivo di inedificabilità assoluta e solleva il delicato tema della compatibilità tra le normative regionali e i diritti costituzionali dei cittadini. Il caso sarà discusso in udienza pubblica il 25 marzo 2025, e si prevede che le conclusioni possano avere ripercussioni su numerosi ricorsi pendenti. In definitiva, la questione del vincolo di inedificabilità nella fascia costiera di 150 metri non si limita a un conflitto tra normative regionali e giurisprudenza costituzionale. Essa solleva anche la questione di come bilanciare la tutela dell’ambiente con i diritti dei cittadini e le necessità di sviluppo. Le amministrazioni locali, d’altra parte, si trovano spesso divise tra le esigenze di conservazione del paesaggio e quelle di sviluppo economico, a volte infrangendo norme per favorire l’espansione edilizia, con gravi conseguenze per il territorio e i residenti. Il caso Akasa ha già messo in evidenza le contraddizioni e le difficoltà di una gestione territoriale che, nel tentativo di tutelare l’ambiente, rischia di penalizzare ingiustamente chi si è trovato coinvolto in situazioni di abuso edilizio, spesso a causa della stessa negligenza delle autorità competenti. L’esito della discussione in Corte Costituzionale sarà cruciale per definire una volta per tutte i confini tra le necessità di tutela del territorio e il diritto alla proprietà privata, stabilendo un precedente importante per la giurisprudenza italiana.