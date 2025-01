Giorgia Meloni: “Orrore nazista abominio con la complicità del regime fascista”

La premier Giorgia Meloni, nel terzo anno del suo mandato, ha voluto ricordare la Shoah nei giorni in cui si commemora la memoria dell’Olocausto e tutto l’orrore nazista. Lo fa con queste parole: “Un abominio condotto dal regime hitleriano con la complicità in Italia anche di quello fascista”. Meloni ha specificato “l’infamia delle leggi razziali e il coinvolgimento nei rastrellamenti e nelle deportazioni” ed annunciando “… un documento articolato e di scenario che fissa obiettivi e azioni concrete per contrastare un fenomeno abietto che non ha diritto di cittadinanza nelle nostre società. Ricordare è un dovere, agire una responsabilità alla quale siamo chiamati tutti – continua la premier -. A partire dalle scuole primarie, in cui ogni bambino deve imparare che non esiste la possibilità di odiare un’altra persona soltanto perché ebrea”.