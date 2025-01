Docufilm su Falcone e Borsellino presentato a Piana degli Albanesi

PALERMO (ITALPRESS) – A Piana degli Albanesi, nel Palermitano, è stato reso omaggio a Paolo Borsellino e Giovanni Falcone con la proiezione del docufilm “Falcone e Borsellino – Il fuoco della memoria”, diretto da Ambrogio Crespi, seguita da un interessante scambio di opinioni con gli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale “Skanderberg”. Il docufilm è stato prodotto in collaborazione con TELE ONE, Proger Smart Communication, Biondani TMG e Digital Identity, con il sostegno del Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali dell’Università di Palermo, e si inserisce nel Progetto “Officina UNIPA per la legalità e il contrasto alle Mafie” promosso dal DEMS.

La sceneggiatura, scritta da Gabriella Ricotta, Nino Blando, Luigi Sarullo e lo stesso Crespi, esplora in profondità la vita e l’eredità di due grandi uomini, un’opera che invita alla riflessione, alla conoscenza e allora crescita della cultura della legalità. Alla presentazione, alla presenza di numerose Autorità, hanno partecipato Angelo Cuva, Docente di Diritto Tributario del DEMS, Leonardo Agueci, Magistrato, Luigi Sarullo, Giornalista e coautore del docufilm, Patrizia Roccamatisi, Dirigente Scolastico dell’Istituto “Skanderberg, Rosario Petta, Sindaco di Piana degli Albanesi e Giuseppe Cangialosi, Sindaco di Santa Cristina Gela.

– foto ufficio stampa Dems –

(ITALPRESS).