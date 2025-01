La Cgil piange la perdita del sindacalista Franco Marino, attivo a Calatafimi

La segretaria generale della Cgil di Trapani Liria Canzoneri, insieme al gruppo dirigente, ai segretari di categoria e delle Camere del lavoro del territorio e ai dipendenti del sindacato, esprime profondo cordoglio e dispiacere per la scomparsa del compagno Franco Marino, responsabile della Camera del Lavoro di Calatafimi-Segesta. “La Cgil di Trapani ricorderà per sempre Franco Marino, per oltre trent’anni sindacalista della Cgil, per la sua onestà, la sua passione, il suo attaccamento al sindacato e il suo impegno nei luoghi di lavoro a difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori”, scrive il sindacato trapanese.