Una “Banda cittadina” per Marsala: il riconoscimento dell’Amministrazione comunale

L’unica realtà bandistica presente sul territorio comunale di Marsala ha ricevuto il riconoscimento di “Banda Cittadina”. Lo ha disposto la Giunta Grillo con proprio provvedimento, tenuto conto che Amministrazione comunale intende sostenere e promuovere le associazioni che apportano un notevole contributo di competenze culturali e perseguono la finalità di valorizzare le tradizioni locali. L’Associazione Bandistica Socio Culturale “Città di Marsala” ha questi requisiti. Costituita quasi sei anni fa, in atto rappresenta l’unica banda cittadina e risulta iscritta alla Federazione Bande Siciliane.

“La meritoria attività culturale prodotta sin dalla sua nascita, accompagnando gli eventi sociali e religiosi cittadini – afferma il sindaco Massimo Grillo – è anche sinonimo di tutela e custodia del patrimonio locale, la cui continuità è anche assicurata dalla Scuola di Musica che la stessa Associazione gestisce. Ovviamente, siamo pronti a sostenere altre realtà bandistiche che si costituiranno nel territorio”. La scorsa settimana, Antonella Navetta e Giuseppe Papadia, in rappresentanza dell’Associazione, hanno voluto incontrare l’Amministrazione comunale – con il sindaco Grillo anche l’assessore Ivan Gerardi e la dirigente Giovanna Basiricò – per prendere conoscenza degli eventi in programma. L’obiettivo è quello di definire un piano di collaborazione che, in questo primo semestre 2025, culminerà con il 72° Raduno Nazionale Bersaglieri di Maggio.