Pallamano: Petrosino vince di misura contro Scicli

Nella difficile trasferta a Petrosino, lo Scicli priva di cinque titolari (Occhipinti, Ciavorella, Ballaera, Causarano e Delitala), ha lottato alla pari contro la capolista del campionato di serie A2, Puleo il Giovinetto arrendendosi solo nel finale. Nonostante le difficoltà, i gialloverdi hanno saputo difendersi con grinta, limitando le incursioni offensive dei locali, e sono riusciti a rimanere in partita fino agli ultimi minuti. Nel primo tempo, gli ospiti hanno dimostrato di essere ben organizzati ma nella ripresa è il Giovinetto ad assumere il controllo della gara e, complice qualche errore di troppo dei gialloverdi, questo ha permesso ai petrosileni di prevalere con il minimo scarto. Il match termina 28 a 27. Ora, salvato il risultato, la squadra di Benigno dovrà fare ammenda per tutto quanto successo in campo e dovrà trovare subito la quadra per ricostruire una compagine che per potere vincere la prossima partita ad Agrigento, dovrà essere in grado di dimostrare di essere degna delle proprie ambizioni.

Tabellino di gara:

IL GIOVINETTO: Marino G., Pantaleo (5), Lentini, Marino A. (7), Summa (2), Vinci, De Vita (2), Modello, Chirco, Montalto, Vinci, Giacalone (3), Mannone (3), Ben Soltana, Tahar (6). Allenatore Carmelo Benigno

SCICLI SOCIAL CLUB: Iacono, Nakoue (2), Ficili (6), Carbone (12), Drago (3), Martino (3), Vaccaro, Costa (1), Morelli, Nigro. Allenatore: Luca Ammatuna.

ARBITRI: Adriana Trapani e Federica Danubio.