E’ poker di vittorie Nuova Pallacanestro Marsala, battuta in casa la capolista

La Nuova Pallacanestro Marsala cala il poker e conquista in casa la quarta vittoria di fila contro la ex capolista del campionato, la Olympia Comiso. Un risultato che conferma il gran momento della squadra di coach Peppe Grillo che si impone fra le mura amiche con il risultato di 72-66 al termine di una partita giocata sempre sul filo dell’equilibrio per tre quarti e combattutissima negli ultimi 5 minuti, con gli azzurri in grado di ribaltare il massimo svantaggio di -6 e trasformarlo in un +6 fino alla sirena finale. In un primo quarto caratterizzato da parecchie imprecisioni al tiro da una parte e dall’altra gli ospiti partono bene con il lungo Salafia e il play Provenzani che colpiscono da sotto canestro e dall’arco dei 6,75 portando la propria squadra in vantaggio di 4 punti dopo due minuti e mezzo. La buona vena dei comisani si spegne però presto e Stankovic e poi Abrignani per i padroni di casa agguantano il pari al 6′ e conquistano il vantaggio che viene mantenuto fino alla prima sirena, che suona sul 14-12.

La seconda frazione di gioco si svolge sulla stessa falsariga, con i ragazzi di coach Grillo che riescono a mantenere il vantaggio affidandosi alle velocissime ripartenze spesso avviate da Tartamella e Farruggia bravi anche a catturare rimbalzi, mentre Miculis ingaggia una proficua lotta corpo a corpo con Salafia che però lo limita nella fase offensiva. I ragazzi della NPM non riescono a prendere il largo, per un breve tratto gli ospiti si portano sul +2 ma gli azzurri si riportano a +5 con Miculis a meno di 1′ e 30” dal riposo lungo. D’Arrigo per l’Olympia ferma il punteggio prima dell’intervallo sul 28-25. Il terzo quarto vede prevalere nei primi 5′ la NPM, che però non va oltre il +6 e subisce anzi la reazione ospite che agguanta il pari due volte e allunga fino al +6 con meno di 30” da giocare prima dell’ultimo break. Farruggia dalla lunetta con un 2/2 negli ultimi istanti accorcia il gap dei padroni di casa a -4. Si va all’ultimo riposo sul 42-46.

In un ultimo quarto al cardiopalma i padroni di casa si trovano ad inseguire gli ospiti che vanno sul +6 e lo mantengono fino a 5′ dalla sirena finale. I locali rimangono in scia ma non sembrano avere lo sprint giusto per riportarsi avanti. A togliere le castagne dal fuoco e a ridare fiducia ala squadra è la tripla di Cucchiara a 4′ dallo scadere che riporta i marsalesi a -1 sul 55-56. Tartamella con le sue coraggiose incursioni costringe spesso gli ospiti al fallo e dalla lunetta tiene viva la gara, ma è la seconda tripla di Cucchiara che dà la svolta decisiva con i locali che si riportano in avanti sul 62-59 a 2′ e 30” dal termine della gara. Gli ospiti si innervosiscono e nel tentativo di fermare il cronometro si affidano al fallo. Dalla lunetta però Tartamella e Farruggia non sbagliano e mantengono il vantaggio fino alla sirena finale, che suona sul 72-66. Da registrare nel finale il debutto in Serie C per la Nuova Pallacanestro Marsala del giovane marsalese Enrico Gerardi, classe 2007, promettente prodotto del settore giovanile della NPM. La Nuova Pallacanestro Marsala tornerà in campo sabato 1 febbraio alle ore 18:00 in trasferta contro il CUS Catania.

TABELLINO DI GARA:

Nuova Pallacanestro Marsala – Olympia Comiso 72-66

Parziali: 14-12, 14-13, 14-21, 30-20.

Nuova Pallacanestro Marsala: Farruggia 11, Miculis 8, Cucchiara 6, Abrignani 2, Donato 2, Linares 2, Gentile 2, Stankovic 17, Gerardi, Tartamella 16, Niang 6. All. Grillo G.

Olympia Comiso: Turner 2, D’Arrigo 9, Iurato 13, Salafia 16, Sindoni 2, Licata ne, Provenzani 19, Scevola ne, Ballaró 1, Stanzione 4, Scifo ne. All. Farruggio M.

Arbitri: Cappello C. di Porto Empedocle (AG) e Barbera G. di Trapani.