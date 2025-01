Il Marsala 1912 conquista un punto a Misilmeri

Finisce con un pareggio per 1 ad 1, il big match tra la Don Carlo Misilmeri di Mister Napoli ed il Marsala 1912 di Mister Brucculeri nella 19ª giornata di Campionato Eccellenza Girone A. Partita in cui le due formazioni non si sono risparmiate giocando a viso aperto una bella partita. Alla rete iniziale di Gueye, risponde una magistrale punizione di Gino Giardina che all’80’ consegna un buon punto in trasferta per gli azzurri. E adesso testa alla partita contro la capolista: l’Athletic Club Palermo arriverà al Municipale “Nino Lombardo Angotta” il 2 febbraio alle ore 15.