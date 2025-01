Custonaci, fortunato giocatore totalizza un 9 e vince 100mila euro

Come riporta Agipronews, colpo da 100mila euro a Custonaci, in provincia di Trapani, grazie a un 9.

Si tratta della vincita più alta del concorso di sabato 25 gennaio. Da segnalare anche, nel concorso del 24 gennaio, con un premio complessivo dal valore di 10mila e distribuito tra 5mila a Siracusa con un 7 Oro e 5mila a Montelepre, in provincia di Palermo, con un 6 Oro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 281,8 milioni di euro da inizio anno.