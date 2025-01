La Cgil apre a Trapani “La Casa del Marittimo”

Per la prima volta le lavoratrici e i lavoratori del settore marittimo avranno a loro disposizione un luogo di ritrovo, una “casa” dei diritti e delle tutele. La Filt Cgil di Trapani apre “La Casa del Marittimo” a San Pietro, il più antico quartiere della città, a pochi passi dal porto.

Presenti i vertici del sindacato

L’inaugurazione, in programma martedì 28 gennaio alle 17,30, in via San Pietro 47, aprirà le porte della “Casa” ai marittimi di Trapani, ma anche della provincia. Alla scopertura della targa saranno presenti il segretario provinciale della Filt Cgil Anselmo Gandolfo, il coordinatore regionale dei marittimi della Filt Enzo Campo, il segretario regionale della Filt Sicilia Alessandro Grasso, il componente della segretaria nazionale della Filt Amedeo D’Alessio, la segretaria generale della Cgil di Trapani Liria Canzoneri e il segretario generale della Cgil Sicilia Alfio Mannino. “La Casa del Marittimo – dice il segretario provinciale della Filt Cgil di Trapani Anselmo Gandolfo – è una struttura unica che abbiamo fortemente voluto per offrire alle lavoratrici e ai lavoratori del comparto non solo un punto di riferimento, oltre alla sede della Cgil in via Garibaldi a Trapani, ma un luogo in più in cui poter ottenere informazioni e servizi rispetto ai diritti e alle tutele. Abbiamo scelto di aprire nel quartiere che per eccellenza è legato al mare perché ci auguriamo che i marittimi possano sentirsi davvero a casa”.