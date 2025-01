Benedetta Scuderi: “Dobbiamo combattere la disinformazione sul cambiamento climatico” VIDEO

In una settimana complicata per chi ha a cuore il futuro del pianeta, Europa Verde ha offerto ai cittadini marsalesi un’interessante occasione di confronto con l’europarlamentare Benedetta Scuderi.

Dopo gli interventi iniziali della portavoce regionale Antonella Ingianni e dei referenti locali di Europa Verde, Roberta Pulizzi e Nicola Mulè, nel corso dell’iniziativa tenutasi sabato pomeriggio al Centro Sociale di Sappusi l’onorevole Scuderi si è soffermata sui temi di maggiore attualità, in un momento segnato dal tentativo di screditare agli occhi dell’opinione pubblica il Green Deal e le politiche di tutela ambientale.

Intervistata dalla nostra redazione, l’onorevole Scuderi ha mostrato preoccupazione per la situazione che si sta delineando negli Stati Uniti in seguito ai primi provvedimenti adottati dall’amministrazione Trump (“gli Usa rischiano di diventare un pericolo per i diritti e la democrazia”) e per le campagne di disinformazione che vorrebbero far credere che il cambiamento climatico non esista o che la transizione ecologica non sia socialmente sostenibile. Al contempo, Benedetta Scuderi ha riservato rilievi fortemente critici anche per il governo italiano, che si è posizionato a fianco a Trump, assecondandone la narrazione. Infine, di fronte a rischi che corre la Sicilia di andare a incontro a eventi climatici analoghi a quelli avvenuti recentemente in Californi, l’onorevole Scuderi ha auspicato la realizzazione di grandi infrastrutture idriche e l’adozione di serie misure di prevenzione degli incendi: “Non possiamo correre il rischio di ritrovarci con ospedali, case e terreni senza acqua. E’ inaccettabile che ci siano fondi previsti per questo e non vengono sfruttati”.

Di seguito l’intervista completa…