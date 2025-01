La scienziata marsalese Anna Grassellino nominata Cavaliere al Merito della Repubblica

La scienziata marsalese Anna Grassellino riceverà la più alta onorificenza italiana: il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La prestigiosa decorazione le è stata conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per i suoi straordinari meriti nel campo della scienza, confermando il suo ruolo di eccellenza globale.

L’emozione e gratitudine della scienziata



“Sono onorata, grata e incredibilmente orgogliosa che il Presidente della Repubblica Italiana Mattarella mi abbia conferito la prestigiosa onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. È l’onorificenza più alta e l’ordine più importante della Repubblica. Viene conferita per “meriti acquisiti dalla nazione” nei campi della scienza, della letteratura, delle arti, dell’economia, del servizio pubblico e delle attività sociali, filantropiche e umanitarie e per il lungo e cospicuo servizio nelle carriere civili e militari.

Ancora più grata e onorata che l’Ambasciatrice Mariangela Zappia sarà la prima a conferirmi la decorazione di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana presso l’Ambasciata Italiana a DC in occasione dell’evento “meet your woman in science” del 2024. Sinceri ringraziamenti all’Ambasciata d’Italia negli Stati Uniti e al Consolato d’Italia a Chicago per anni di fruttuose collaborazioni e per il loro supporto e riconoscimento. E grazie ai tanti che mi hanno sostenuto durante la mia carriera, tra cui mentori, amici, la mia famiglia e mio marito”.