Studenti dell’ITET GARIBALDI di Marsala in visita alla Corte dei Conti di Palermo

Giustizia e arte al centro dell’esperienza formativa che i giovani studenti dell‘ITET Garibaldi di Marsala hanno avuto modo di fare visitando la Corte dei Conti di Palermo. Nell’ambito del protocollo di intesa tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la Procura Generale della Corte dei Conti, volto a favorire la diffusione di temi legati a un corretto utilizzo delle risorse pubbliche nelle scuole di tutta Italia, gli studenti del quinto anno, accompagnati dai docenti Accardi e Di Giovanni, hanno avuto la possibilità di assistere a un’udienza presso la Corte dei Conti di Palermo. Un’esperienza altamente formativa che ha permesso loro di comprendere da vicino il ruolo e le attività di questo organo di giustizia contabile. L’udienza, eccezionalmente ospitata nella suggestiva cornice del Palazzo Steri, sede del Rettorato dell’Università di Palermo, ha offerto agli studenti l’opportunità di seguire diversi processi riguardanti funzionari pubblici accusati di cattiva gestione di fondi pubblici. Un’occasione che ha permesso loro di approfondire temi cruciali come la responsabilità amministrativa e il controllo sulla spesa pubblica, elementi fondamentali per comprendere il funzionamento della pubblica amministrazione e i meccanismi di tutela dell’interesse collettivo. La visita è stata arricchita da un itinerario culturale che ha condotto gli studenti alla scoperta di alcuni tesori del patrimonio artistico palermitano. Dopo l’udienza, infatti, il gruppo ha visitato Palazzo Abatellis, uno dei più importanti musei della città, dove hanno potuto ammirare capolavori dell’arte siciliana, tra cui spicca la celebre opera “Il trionfo della Morte” e “l’Annunciata” di Antonello da Messina. A Palazzo Steri invece gli studenti hanno avuto modo di osservare “La Vucciria” di Renato Guttuso. Il dipinto, con la sua straordinaria rappresentazione del celebre mercato palermitano, ha offerto uno spunto di riflessione sulla cultura e le tradizioni della città, sottolineando il legame tra giustizia e società. Questa esperienza ha rappresentato per gli studenti un’importante occasione di crescita, coniugando l’approfondimento delle tematiche giuridiche con la valorizzazione del patrimonio storico-artistico locale. Un viaggio tra diritto e cultura che ha arricchito il loro percorso formativo, offrendo spunti di riflessione utili per il futuro.