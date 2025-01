Il Trapani calcio sconfitto dalla Juventus Next Gen

Per il Trapani calcio è arrivata una sconfitta pesante. Il Trapani perde 2-0 con la Juventus Next Gen e vede complicarsi, ancora una volta, l’accesso ai playoff del campionato di serie C.

Il Trapani si è presentato a questa sfida senza il suo bomber, Facundo Lescano ormai prossimo al passaggio all’Avellino ed ha disputato una gara dai due volti, perché il primo tempo è stato davvero sottotono. L’allenatore Capuano ha scelto la difesa a 3 con un centrocampo folto, con 5 giocatori, ma a parte i primi 5 minuti, i granata non sono esistiti, con la Juventus che ha dettato i ritmo del gioco per tutta la frazione, trovando il gol del vantaggio su calcio di rigore con Guerra dopo che Toscano ha commesso fallo su Cudrig.

Il Trapani praticamente non è stato in grado di creare azioni pericolose e, soprattutto, ha avuto grandissime difficoltà anche nel superare la metà campo, a tal punto che nell’intervallo l’allenatore Capuano ha deciso di cambiare diversi uomini e, soprattutto, modulo.

Per il Trapani, quindi, una sconfitta pesante che lascia tanti dubbi, mentre si continua a guardare al mercato come possibilità per migliorare la squadra, considerato che l’obiettivo della serie B si fa sempre più difficile.