Coppa Italia Eccellenza Femminile, vince il Marsala

La Virtus Femminile Marsala vince il primo incontro del Triangolare A di Semifinale Coppa Italia

Eccellenza Femminile contro l’Atletico Scelsa.

1-7 è il risultato in favore delle azzurre in trasferta sabato 25 gennaio al campo sportivo “Bonocore”

di Palermo, teatro di un confronto pulito ma che dal primo tempo di gioco ha suggerito una piega

vittoriosa per le ospiti andate infatti in rete con Claudia Bannino, Altea Sciacca, Cristina Termine,

Giulia Caporelli e Samantha Alcamo per tre volte, a vanificare l’unico tentativo delle palermitane di

accorciare il vantaggio con il gol di Francesca Tannurella arrivato negli ultimi minuti di gara.



Il gruppo di mister Valeria Anteri ospiterà il Palermo FC per il secondo match del Triangolare A di

Semifinale Coppa Italia Eccellenza Femminile, che decreterà il passaggio alla finalissima del 1

marzo contro la vincitrice del Triangolare B, programmato per sabato 1 febbraio alle ore 15:00

presso lo stadio Municipale “Nino Lombardo Angotta” di Marsala.