Ammenda per Antonini e il Trapani dopo le frasi nel post-Benevento

Non c’è pace per il presidente granata Valerio Antonini che, dopo il ko interno con il Benevento di circa un mese fa, deve scontare un’ammenda. Le parole di Antonini hanno indotto la Procura federale ad aprire un procedimento in quanto oltre a scagliarsi contro il direttore di gara, ha messo in discussione la credibilità delle istituzioni calcistiche. Il patron del Trapani rischiava un’ammenda da 2.500 a 50mila euro, il divieto di accedere negli stadi durante le partite o addirittura l’inibizione temporanea a svolgere attività in ambito federale, alla fine però lui e la sua società hanno deciso di patteggiare e se la sono cavata con molto meno. L’accordo con la Procura federale prevede un’ammenda di 1.500 euro per Antonini e di altrettanti per il Trapani per “… per aver lo stesso nel corso di una conferenza stampa tenuta al termine della gara Trapani vs Benevento – disputata in data 08 dicembre 2024, valevole per la 18° giornata del campionato di Serie C Girone C della corrente stagione sportiva e terminata con il risultato di 1-2, espresso giudizi lesivi del decoro, del prestigio e della reputazione propri, sia, dell’arbitro che ebbe a dirigere l’incontro de quo (A.E. Sig. D. Leone della Sez. AIA di Barletta), sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa”.