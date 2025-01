Trapani: si inaugura la nuova isola ecologica di via Baviera

Si inaugurerà a Trapani la nuova isola ecologica in via Vincenzo Baviera, lotto 36, che avrà luogo oggi, alle ore 11, dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie. Un’iniziativa che arricchisce l’offerta di servizi per la gestione dei rifiuti, con l’obiettivo di promuovere la raccolta differenziata e incentivare pratiche più sostenibili tra i cittadini. A partire dalle ore 13, poi, l’utenza potrà iniziare a conferire i rifiuti, usufruendo di un’area attrezzata per il corretto smaltimento di materiali ingombranti e altre tipologie di rifiuti speciali. Con questa nuova isola ecologica, si dà un ulteriore passo verso una città più ecologica e responsabile, dove la gestione dei rifiuti è facilitata e la tutela dell’ambiente è al centro delle politiche locali.