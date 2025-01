Trapani, un defibrillatore per Xitta: gesto di solidarietà 

La frazione trapanese di Xitta ha celebrato un momento di grande significato per la sua comunità. Grazie alla generosità nata da una speciale raccolta fondi, organizzata in occasione del compleanno congiunto di cinque donne di diversa età della stessa famiglia, è stato donato un defibrillatore alla cittadina. Un simbolo di altruismo e un gesto concreto per il bene collettivo. L’apparecchio è stato presentato pubblicamente lo scorso 7 dicembre, nella piazza principale, alla vigilia della festa dell’Immacolata. In quella stessa occasione, 10 persone hanno completato il primo corso di abilitazione all’utilizzo del defibrillatore, sottolineando l’importanza di saper intervenire correttamente in caso di emergenza.

Alla comunità donato un defibrillatore, dono prezioso

Domenica il defibrillatore è stato ufficialmente installato in un punto strategico della comunità: la farmacia di Xitta in via Marsala 144. Questa scelta è stata fatta tenendo conto della centralità e della facile accessibilità del luogo, rendendo l’apparecchio disponibile in caso di necessità per chiunque ne abbia bisogno. “Sono felice che la farmacia Xitta sia ancora di più un punto di riferimento per questa comunità. Il defibrillatore è per noi un dono prezioso”, così ha dichiarato la dottoressa Manno dopo la collocazione dell’apparecchio. Sul pannello informativo che accompagna il defibrillatore si legge la frase: “Donare è il miglior regalo”, a ricordare il valore del gesto e a fornire indicazioni sul funzionamento dello strumento. È importante sottolineare che, pur essendo possibile per chiunque utilizzare il defibrillatore in situazioni di emergenza, partecipare ai corsi di abilitazione permette di acquisire maggiore sicurezza e competenza, aumentando le probabilità di salvare vite umane.

Al via nella frazione corsi di formazione sull’uso del salva-vita

Per questo motivo, nei prossimi mesi, saranno organizzati ulteriori corsi di formazione per adulti, tenuti da Tony Alestra, esperto nel settore e promotore della cultura del primo soccorso. Questo dono, frutto della generosità di cinque donne e dell’intera comunità che ha partecipato alla raccolta fondi, è un esempio concreto di quanto la solidarietà e la condivisione possano fare la differenza. La cittadinanza di Xitta si unisce in un ringraziamento collettivo, consapevole che, da oggi, disporre di un defibrillatore significa essere più preparati a fronteggiare situazioni di emergenza e a proteggere la vita.