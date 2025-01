Al Selinus di Castelvetrano la Lectio Magistralis del filosofo Fabio Gabrielli￼

Lunedì 27 gennaio, alle ore 10, al Teatro Selinus, il Polo Liceale di Castelvetrano, alla presenza della dirigente scolastica, Gaetana Maria Barresi, e del sindaco, Giovanni Lentini, patrocina la Lectio Magistralis sul tema “La Grazia oltre l’Orrore”, tenuta dal filosofo e docente universitario milanese Fabio Gabrielli. L’iniziativa nasce dalla volontà da parte della dirigente di voler commemorare una data importante e simbolica come il 27 gennaio, Giornata della Memoria, attraverso parole capaci di offrire una chiave d’interpretazione all’orrore di ogni Olocausto, celebrando la vita che può rinascere attraverso il pensiero, l’arte, la poesia, la musica.

L’Associazione PalmosaKore, diretta dalla professoressa Bia Cusumano, ha contribuito alla presenza del filosofo a Castelvetrano, per promuovere cultura nel territorio, mission della stessa Associazione.Poiché non possiamo accettare e spiegare il male aberrante compiuto da uomini su altri uomini, l’unica possibilità di salvezza è tentare di fornire uno sguardo lucido su ciò che è stato, attraversandolo storicamente e filosoficamente per compiere un balzo in avanti. Occorre approdare ad una capacità critica di discernimento e alla piena libertà di scelta: scegliere di essere silenti testimoni dell’orrore, perpetrandolo passivamente, oppure uomini in grado di cambiare la storia, essendone protagonisti e artefici. È questa la chiave di svolta. Occorre che gli studenti siano testimoni vigili e coraggiosi in questo tempo oscuro, in grado di esercitare consapevolmente la libertà di dissentire e ribellarsi alla violenza, alla brutalità, alla nientificazione dell’altro. Solo così potremo sperare di sperimentare, tutti insieme, la grazia del Lògos che salva da ogni orrore.