La Scuola San Leonardo di Marsala potrà far nascere un campo sportivo

Il Comune di Marsala pare abbia ottenuto tramite fondi regionali, un finanziamento di 350 mila euro per realizzare un campo sportivo polivalente (basket, volley) nell’area libera di pertinenza della scuola San Leonardo Cutusio, nel versante nord di Marsala. Il plesso – facente parte dell’Istituto Comprensivo “Sirtori” e che ospita classi del primo/secondo ciclo – soddisfa così l’esigenza di dotare la struttura scolastica di spazi differenziati in base alle esigenze didattiche, al fine di assicurare la completezza della offerta formativa. La nuova area di gioco sarà accessibile dai locali scolastici, assicurando pertanto la connessione con i servizi e l’utilizzo in totale sicurezza. Il finanziamento si aggiunge ai quasi 31 milioni di euro i fondi Pnrr intercettati nell’ultimo biennio dall’Amministrazione Grillo. Il settore dell’edilizia scolastica, in particolare, si arricchisce di una nuova opera che si somma ai tre progetti già finanziati: scuola Cosentino (5 milioni di euro), asili nido di Amabilina e Bosco (2 milioni e 900 mila euro), nonchè il plesso Pestalozzi (500 mila euro) e la scuola Caimi (220 mila euro). Pertanto, l’investimento complessivo nelle scuole di Marsala sfiora i 9 milioni di euro.