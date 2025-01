Per la Nuova Pallacanestro Marsala terza vittoria di fila 

Nella prima giornata del girone di ritorno contro la Svincolati Academy Milazzo la Nuova Pallacanestro Marsala conferma il gran momento e incamera per la terza volta consecutiva i due punti, frutto di una vittoria in casa e due vittorie di fila in trasferta nelle ultime tre giornate. A Milazzo gli azzurri mettono sotto gli avversari nella seconda metà del match e si aggiudicano l’incontro per 77-82.

Nel primo quarto i marsalesi partono bene con Miculis e Farruggia e si tengono avanti avanti fino al sesto minuto, ma i padroni di casa con le triple di La Bua, Maiorana e Spada colpiscono quattro volte dai 6,75 portandosi in vantaggio e nel finale allungano fino a +10 con la prima sirena che suona sul punteggio di 27-17.

Fino a metà del secondo quarto sono i milazzesi a mantenere il pallino del gioco allungando fino a +19 sul 45-29 affidandosi soprattutto ai tiri dalla lunga distanza. La NPM ritrova però la concentrazione e rimane a galla grazie alle tre triple di Cucchiara e alla costanza di Tartamella, che alla fine della gara metterà a referto ben 26 punti. I lilybetani riescono così ad accorciare le distanze nel finale di tempo, con il tabellone che prima del riposo lungo si ferma sul 53-44. La svolta dell’incontro si registra nella terza frazione di gioco: i ragazzi di Grillo mettono la Svincolati Academy in difficoltà soprattutto con Stankovic e Tartamella, che costringono gli ospiti ripetutamente al fallo. L’aggancio si registra a poco più di 2′ dall’ultimo riposo, con Farruggia che trova l’aggancio sul 59-59. Il sorpasso avviene a 5” dalla sirena, grazie all’incursione ancora di Stankovic, sigillo finale di un maxibreak 6-19. Il cronometro si azzera dunque con il punteggio di 59-63.

L’ultima frazione di gioco vede i marsalesi mantenersi in avanti e contenere la reazione della Svincolati Academy, che riesce però ad andare in vantaggio ma di una sola lunghezza sul 66-65 dopo 3′ con la tripla di Ocenas. Coach Grillo chiama il timeout e dopo il minuto di sospensione a rispondere provvidenzialmente dall’arco è Miculis, che dà l’avvio all’allungo della NPM fino alla sirena finale che scatta sul 77-82. La Nuova Pallacanestro Marsala tornerà in campo in casa al PalaMedipower Domenica 26 gennaio alle ore 18:00 contro la attuale capolista Olympia Comiso.

TABELLINO DI GARA:

Svincolati Academy Milazzo – Nuova Pallacanestro Marsala 77-82

Parziali: 27-17, 26-27, 6-19, 18-19.

Svincolati Academy Milazzo: Maiorana 15, Giunta ne, Ocenas A. ne, Sindoni ne, Ocenas M. 7, Letizia 1, Clement 10, Jasarevic 3, Comin 12, Lado 2, La Bua 19, Spada 8. All. Marisi S.

Nuova Pallacanestro Marsala: Farruggia 8, Miculis 13, Cucchiara 9, Abrignani, Donato 6, Linares, Gentile, Stankovic 14, Gerardi ne, Tartamella 26, Niang 6. All. Grillo G.

Arbitri: Barbagallo D. di Acireale (CT) e La Spina F. di Giarre (CT)